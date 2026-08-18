Москва18 авг Вести.Обновленный стандарт лечения депрессии будет включать возможность привлекать разных специалистов перед назначением лечения, чтобы исключить противопоказания к препаратам, а также расширение списка лекарств для терапии и немедикаментозных методов профилактики, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

В проекте стандарта медицинской помощи взрослым при депрессивном эпизоде и рекуррентном депрессивном расстройстве при диагностике состояния расширена возможность привлечения врачей-специалистов перед назначением терапии с целью исключения противопоказаний к ряду препаратов и для оценки различных рисков соматическому здоровью отметили в сообщении

Также проект предусматривает расширение спектра гематологических и серологических исследований, чтобы иметь возможность исключать ассоциации тех или иных болезненных проявлений с соматическими и инфекционными заболеваниями. Еще врачи смогут назначать лабораторные исследования (включая биохимический анализ крови и общий анализ мочи) в процессе лечения, что позволит контролировать безопасность терапии, а также обновлен список лекарственных препаратов для лечения состояния.