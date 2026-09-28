Психиатр Шуров: для постановки диагноза "депрессия" МРТ не нужно

Психиатр Шуров считает ненужной процедуру МРТ для постановки депрессии Психиатр Шуров: для постановки диагноза "депрессия" МРТ не нужно

Москва28 сен Вести.Допплерография сосудов головы, МРТ не являются обязательными для постановки диагноза "депрессия". Об этом ИС "Вести" врач-нарколог-психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

Ранее Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, действующий с 2022 года. Согласно стандарту, для постановки диагноза пациенту, помимо консультации психиатра, терапевта и иных профильных специалистов, необходимо сдать кровь на гепатиты, ВИЧ и гормоны щитовидки. Также в новые правила постановки депрессии входят процедуры ЭЭГ, допплерография сосудов головы и МРТ.

По версии Шурова, ряд анализов был предложен для расширения скрининга инфекционных заболеваний.

Проблемы с ними есть, но они никак не влияют на течение депрессии и на подбор терапии сказал он

Также на постановку диагноза "депрессия" не влияют МРТ и допплерография сосудов мозга.

Для постановки диагноза "депрессия" это точно не нужно. Ни на МРТ, ни при допплерографии мы ничего не увидим. Это исключительно клиническая беседа, тестирование. У нас нет специальных анализов, выявляющих депрессию сказал эксперт

При этом Шуров не преминул заметить, что у обывателей сохраняется заблуждение о депрессии.

Депрессия – это заболевание тяжелое. Я убежден, что депрессию и раньше воспринимали серьезно. Просто есть обывательское мнение, мол, погрустил два-три дня, и все пройдет. В таком случае это не депрессия. Депрессия — это стойкое состояние, длительное, изматывающее, с негативными мыслями, когда у тебя нет энергии, фон настроения низкий, аппетит пропадает. Это настоящая депрессия. А большинство грустное настроение понимают под депрессией. В этом проблема добавил он

Ранее врач объяснила, как отличить осеннюю апатию от развивающейся депрессии. При этом, по ее словам, сезонные расстройства вполне естественны.