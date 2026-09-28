Москва28 сенВести.Допплерография сосудов головы, МРТ не являются обязательными для постановки диагноза "депрессия". Об этом ИС "Вести" врач-нарколог-психиатр, психотерапевт Василий Шуров.
Ранее Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, действующий с 2022 года. Согласно стандарту, для постановки диагноза пациенту, помимо консультации психиатра, терапевта и иных профильных специалистов, необходимо сдать кровь на гепатиты, ВИЧ и гормоны щитовидки. Также в новые правила постановки депрессии входят процедуры ЭЭГ, допплерография сосудов головы и МРТ.
По версии Шурова, ряд анализов был предложен для расширения скрининга инфекционных заболеваний.
Проблемы с ними есть, но они никак не влияют на течение депрессии и на подбор терапиисказал он
Также на постановку диагноза "депрессия" не влияют МРТ и допплерография сосудов мозга.
Для постановки диагноза "депрессия" это точно не нужно. Ни на МРТ, ни при допплерографии мы ничего не увидим. Это исключительно клиническая беседа, тестирование. У нас нет специальных анализов, выявляющих депрессиюсказал эксперт
При этом Шуров не преминул заметить, что у обывателей сохраняется заблуждение о депрессии.
Депрессия – это заболевание тяжелое. Я убежден, что депрессию и раньше воспринимали серьезно. Просто есть обывательское мнение, мол, погрустил два-три дня, и все пройдет. В таком случае это не депрессия. Депрессия — это стойкое состояние, длительное, изматывающее, с негативными мыслями, когда у тебя нет энергии, фон настроения низкий, аппетит пропадает. Это настоящая депрессия. А большинство грустное настроение понимают под депрессией. В этом проблемадобавил он
Ранее врач объяснила, как отличить осеннюю апатию от развивающейся депрессии. При этом, по ее словам, сезонные расстройства вполне естественны.