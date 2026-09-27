© Такие "атласы" помогут в клинических испытаниях и создании новых методов лечения рака., Globallookpress

Москва27 сен Вести.Министерство здравоохранения РФ обновило стандарт лечения депрессии, добавив в него в том числе акупунктуру, электросудорожную терапию, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось ТАСС.

Новый документ пришел на смену изданному в 2022 году.

Пациентам для лечения депрессии можно будет проводить электропунктуру, акупунктуру токами крайне высокой частоты, плазмаферез, внутривенное облучение крови говорится в документах

Также предусмотрены тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии.