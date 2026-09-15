Врач объяснила, как отличить осеннюю хандру от клинической депрессии Врач Павлова рассказала о признаках перехода хандры в депрессию

Москва15 сен Вести.Сохранение тоски и апатии на протяжении более двух недель может сигнализировать о развитии клинической депрессии или сезонного аффективного расстройства. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила врач общей практики Елена Павлова.

Специалист отметила, что легкая осенняя меланхолия естественна из-за сокращения светового дня, падения уровня серотонина и роста выработки мелатонина. Однако если человек теряет интерес к любимым занятиям, сталкивается с нарушениями сна, аппетита или мыслями о бессмысленности происходящего, следует обратиться к врачу.

Для борьбы с обычной сезонной усталостью эксперт посоветовала больше гулять при дневном свете и поддерживать физическую активность, а при затяжных симптомах — сдать базовые анализы, включая показатели щитовидной железы и ферритин, чтобы исключить соматические заболевания.