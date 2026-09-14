Москва14 сен Вести.Причиной наступления осенней хандры может быть дефицит ферритина в организме человека. Об этом заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий "KDL Медскан" Ольга Малиновская.

При сезонном снижении настроения лучше всего сдать кровь на витамины, но не заниматься самолечением, посоветовала врач.

Назначать себе витаминные комплексы и ударные дозы витаминов группы В при первых признаках апатии не надо, как и пить их на всякий случай. Одни и те же симптомы могут быть вызваны разными причинами. Лабораторная диагностика становится важным инструментом в понимании реальной картины. Для исключения или подтверждения дефицитов нужно сдать кровь на уровень витаминов B12, B9. Не лишним также будет проверить уровень гомоцистеина и оценить запасы железа, сдав анализ на ферритин. Осенняя хандра действительно может быть реакцией организма на грядущие холода, но в некоторых случаях она становится сигналом о дефиците, который реально исправить сказала Малиновская

Ранее врач-аллерголог Олег Кривцун рассказал о причинах усиления аллергии у пациентов в осенний сезон.