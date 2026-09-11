Врач рассказал, почему осенью может усилиться аллергия Врач Кривцун: споры плесени на опавшей листве могут вызывать аллергию

Москва11 сен Вести.Осенью причиной аллергии может стать не сама опавшая листва, а споры плесневых грибов, которые размножаются на ней, рассказал RT врач-аллерголог медицинской компании "СберЗдоровье" Олег Кривцун.

По его словам, листья хорошо удерживают влагу, поэтому на них создаются подходящие условия для роста плесени. Высокая концентрация спор сохраняется, пока температура воздуха не опустится ниже 10 °C.

Хотя споры грибков редко поднимаются выше полуметра в высоту, вероятность контакта с ними возрастает при активном взаимодействии с опавшими листьями, например, во время их подбрасывания или сбора объяснил Кривцун

Попавшие в дыхательные пути частицы могут стать причиной насморка, чихания и кашля, а также покраснения и зуда слизистых.

Людям с подтвержденной аллергией на плесневые споры врач посоветовал заранее подготовиться к осеннему сезону и иметь при себе назначенные препараты, в том числе антигистаминные средства и глюкокортикостероиды.

После прогулки специалист рекомендует переодеваться в домашнюю одежду. Это касается и других членов семьи, поскольку частицы аллергенов могут оставаться на их вещах.

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