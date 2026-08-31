Врач Умнов: орхидеи и другие цветы считаются безопасными для аллергиков

Названы самые безопасные для аллергиков цветы Врач Умнов: орхидеи и другие цветы считаются безопасными для аллергиков

Москва31 авг Вести.Существует много красивых и безопасных для аллергиков цветов. Такое заявление сделал в комментарии NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Я бы рекомендовал обратить внимание на орхидеи. Их пыльца склеена в плотные восковые комочки, которые не рассыпаются в воздухе сказал эксперт

Другим хорошим выбором для аллергиков Умнов считает альстромерии. По его словам, у этих растений обычно нет сильного запаха, поэтому они редко провоцируют аллергическую реакцию.

Эксперт привел в пример и эустомы, у которых пыльца нелетучая.

Помимо этого, Умнов полагает, что аллергикам можно рассмотреть и густомахровые розы, у которых пыльца недоступна из-за множества лепестков. По мнению собеседника журналистов, лучше выбирать сорта с легким, ненавязчивым ароматом.

Вместе с тем эксперт рассказал, на что обратить внимание для безопасности аллергиков при сборке букета. По его словам, важно выбирать молодые, не до конца распустившиеся бутоны; а чем меньше в букете летучей пыльцы и резкого запаха, тем больше эти цветы подходят для аллергика.

Ранее флорист в беседе с ИС "Вести" назвала самые популярные цветы к 1 сентября в Москве.