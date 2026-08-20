Врач назвала опасные для аллергиков цветы в букетах к 1 сентября Врач Маркова: астры и подсолнухи в букете на 1 сентября опасны для аллергиков

Москва20 авг Вести.Подсолнухи, астры, хризантемы и герберы, которые традиционно дарят на День знаний, способны вызвать у школьников серьезную аллергическую реакцию. Об этом в беседе с RT предупредила врач-педиатр, эксперт лаборатории "Гемотест" Ульяна Маркова.

Даже в хорошо проветриваемом помещении аромат и пыльца иногда вызывают слезоточивость, зуд, насморк или кашель. Для большинства детей такие реакции - скорее исключение, однако если у ребенка уже есть склонность к аллергии, астма или дерматит, к выбору цветов стоит подойти внимательнее отметила врач

По ее словам, полностью гипоаллергенных цветов не существует - все зависит от индивидуальной чувствительности, объема пыльцы и длительности контакта. Тем не менее, как пояснила специалист, есть группа растений, которую аллергикам стоит обходить стороной. К самым опасным она отнесла лилии, хризантемы, герберы, ромашки, астры и подсолнухи. Педиатр добавила, что тяжелый, удушающий аромат лилий способен спровоцировать не только головную боль, но и бронхоспазм, а удаление тычинок не спасает, поскольку эфирные масла все равно остаются в воздухе.

По словам Марковой, хризантемы, герберы, ромашки, астры и подсолнухи относятся к семейству сложноцветных, чья пыльца отличается высокой летучестью и нередко провоцирует перекрестные реакции у тех, кто страдает аллергией на сорные травы - полынь, амброзию или березу. Особенно коварны, по ее словам, герберы и ромашки с открытыми тычинками, чья пыльца легко осыпается и разносится по воздуху. Подсолнухи же, которые все чаще дарят 1 сентября как символ тепла и начала учебного года, при всей фотогеничности создают дополнительный риск для аллергиков.

Особую угрозу, подчеркнула врач, несут смешанные букеты: даже относительно безопасные по отдельности цветы в сочетании дают эффект накопления - ароматы усиливаются, концентрация пыльцы растет, а эфирные масла начинают взаимодействовать, что в замкнутом пространстве класса становится серьезным испытанием для иммунной системы. Специалист посоветовала избегать перегруженных композиций и выбирать монобукеты либо небольшие миксы из двух-трех видов с нейтральным запахом. К относительно безопасным вариантам она отнесла розы без резкого аромата, альстромерии, эустомы, гладиолусы, орхидеи и гипсофилу в умеренном количестве.