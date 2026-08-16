Флорист дал советы родителям по подбору букета на Первое сентября Флорист рассказал, какой букет подойдет первокласснику на День знаний

Москва16 авг Вести.Букет для первоклассника на День знаний должен быть яркий, потому что дети в этом возрасте воспринимают цвета несколько иначе, чем взрослые. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

По его словам, основу цветочной композиции должен составлять крупный и пестрый цветок.

Этот букет должен быть ярким, достаточно пестрым, как, может быть, казалось бы, взрослым. То есть, например, дети, они не воспринимают эти градиенты, переливы, когда один оттенок переходит в другой и так далее, они этого просто не видят, им это непонятно рассказал Сухаржевский

Также букет для учителя должен быть компактным, чтобы первокласснику было не тяжело его держать, стоя на праздничной линейке.

Букет должен быть компактным, небольшим достаточно. Либо это круглый какой-то букет, который легко нести в руке, он не должен быть тяжелым, либо это какая-то композиция с ручками, которую ребенок может взять и пойти, типа корзиночки, постоять на линейке добавил флорист

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