Москва16 авг Вести.Лимит стоимости подарков учителям следует повысить как минимум до пяти тысяч рублей, так как ранее установленная сумма не соответствует нынешним ценам, считает депутат Госдумы Николай Новичков.

Смешно уже делать вид, что лимит, установленный много лет назад, соответствует нынешним ценам. Поэтому инициативу по его повышению до пяти тысяч рублей я поддерживаю, это нормальная, разумная сумма сказал Новичков

Он отметил, что сегодня три тысячи рублей стоит хороший букет цветов или две коробки хороших конфет, но на этом весь разрешенный законом подарок учителю заканчивается.

Здесь, конечно, и родителям, и учителям важна этическая умеренность. Все же подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки добавил депутат

По словам законодателя, поднятая тема повышения ценности труда учителя даже важнее самих подарков. Новичков напомнил, что уже предлагал ввести неприкосновенность педагогов по аналогии с неприкосновенностью депутатов Госдумы и сенаторов. По мнению парламентария, такой правовой механизм защитил бы учителей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в первый класс пойдут около 1,5 миллиона российских детей, показатель сохранился на уровне прошлого года.