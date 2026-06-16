Эксперт рассказал, почему береза в этом году цвела дольше обычного Аллерголог Болибок объяснил длительное цветение березы в этом году

Москва16 июн Вести.Экстремальные колебания погоды привели к более длительному цветению березы в этом году. Таким мнением с ИС "Вести" поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он добавил, что из-за бурь и ураганов пыльцу может приносить даже из других регионов.

Эти колебания то экстремально выше температуры, то экстремально ниже среднемноголетних значений. Растения, как бы в растерянности: зацветут, остановятся, снова зацветут. И вот это приводит к тому, что пыльца долго держится. Кроме этого, обилие бурь и ураганов, то есть более интенсивное перемешивание воздушных потоков в атмосфере … приводит к тому, что пыльцу может заносить и из других регионов. Пыльца же, она легкая, и в воздухе может держаться и переноситься воздушными массами на 700-800, иногда даже до 1000 километров рассказал Болибок

Ранее врач-иммунолог Андрей Мыльцев предупреждал, что высокая активность пыльцы в Москве будет сохраняться до начала июня. В столичном регионе отмечалась высокая концентрация пыльцы березы.