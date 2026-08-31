Флорист назвала самые популярные цветы к 1 сентября в Москве Флорист рассказала, какие цветы востребованы к 1 сентября

Москва31 авг Вести.К предстоящему Дню знаний в Москве активно покупают георгины и гладиолусы. Такой тренд отметила флорист в беседе с ИС "Вести".

Продавец цветочной лавки обратила внимание, что в канун 1 сентября очередь за цветами выстроилась с раннего утра.

Уже с утра пораньше началось — с 07.00 утра. Чуть попозже еще больше народу будет рассказала продавец

В этом году популярностью пользуются георгины.

В моде сейчас георгины, как видите. Они разнообразные. Это цветок из Советского союза, но настолько он сейчас популярный, красивый, как вы сами видите. И еще люди выбирают гладиолусы сейчас перечислила флорист

Также стало известно, какая погода ожидается в Московском регионе 1 сентября.