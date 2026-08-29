Москва29 авгВести.1 сентября в Москве ожидается летняя погода, температура воздуха может прогреться до плюс 25 градусов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
По предварительным прогнозам, 1 сентября нас ожидает вполне себе летняя погода, температура воздуха в Москве может достичь отметки +25 градусов. При этом ожидается небольшой кратковременный дождь местамисообщил синоптик
Ранее стало известно, что в последние дни августа дневная температура в российской столице будет на 2 градуса выше климатической нормы.