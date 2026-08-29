Заводченков: в конце августа в Москве будет на 2 градуса теплее нормы

Синоптик Заводченков: финал лета в Москве будет теплее нормы Заводченков: в конце августа в Москве будет на 2 градуса теплее нормы

Москва29 авг Вести.В последние дни августа дневная температура в российской столице будет на 2 градуса выше климатической нормы. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

При этом он добавил, что скандинавский циклон может несколько подпортить преимущественно солнечную погоду в Центральной России небольшими ливнями.

В Центральной России будет преобладать солнечная погода, но из-за соседства со скандинавским циклоном в отдельные дни местами не исключены небольшие ливни, но они не помешают солнцу хорошо прогревать воздух. Так, в Москве в полуденные часы +21…+23. Это в среднем на 2 градуса выше климатической нормы спрогнозировал метеоролог

Ранее сообщалось, что в последние дни лета в столице России ожидаются жаркими, столбики термометров поднимутся до +24 градусов.