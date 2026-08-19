В пятницу в Москве потеплеет до июльских значений

В пятницу в Москве ожидается потепление до +25 В пятницу в Москве потеплеет до июльских значений

Москва19 авг Вести.Несмотря на кратковременное похолодание до климатической нормы в конце августа, уже с пятницы в Москве вновь ожидается потепление до июльских значений. Об этом рассказали ИС "Вести" синоптики.

При этом конец лета берет свое - Центральная Россия оказывается на краю зоны похолодания.

Центральная Россия окажется на периферии зоны похолодания, и в Москве дневная температура понизится только до плюс 20–21 градуса, впрочем, так и должно быть в финале августа. А с пятницы в регион придет потепление - на выходных в столице июльские плюс 24–25 градусов рассказали синоптики

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной, после нее начнется предосеннее похолодание.