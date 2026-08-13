Москва13 авг Вести.Солнечная и жаркая погода вернется в Москву в пятницу, 14 августа. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, четверг, 13 августа, еще будет прохладным и дождливым, а потом температура воздуха начнет повышаться. В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов.

В Москве в четверг еще ожидаются небольшие ливни и они ограничат дневной прогрев +15 градусами. Но уже с пятницы, благодаря антициклону, в столицу вернется комфортная солнечная погода, и воздух сможет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе вполне летние +21...+24. В начале новой недели в Центральную Россию даже придет настоящая жара до +28 рассказал Заводченков

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал пик арктического вторжения в Москве в четверг.