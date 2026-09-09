В холодную Москву придет потепление в конце рабочей недели

В Москву на один день вернется июльская жара В холодную Москву придет потепление в конце рабочей недели

Москва9 сен Вести.В Москве в конце рабочей недели на один день станет по-летнему жарко, а затем температурный режим войдет в рамки сентября. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, самый пик потепления придется на четверг, 10 сентября, когда столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

В Москве термометры покажут июльские +25. Затем в регион попадут более свежие воздушные массы, в пятницу даже могут брызнуть небольшие ливни, а температурный режим войдет в рамки климата – днем +18...+19 пояснил Тишковец

Синоптик также отметил, что минувшая ночь в Москве стала самой прохладной с конца мая.