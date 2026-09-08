Тишковец: в Москве ночь на 8 сентября стала самой прохладной с конца мая

В Москве минувшая ночь стала самой прохладной с конца мая Тишковец: в Москве ночь на 8 сентября стала самой прохладной с конца мая

Москва8 сен Вести.В Москве прошедшая ночь стала самой прохладной с конца мая, минимальная температура воздуха составила 7,8 градуса тепла. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В течение дня 8 сентября инициатива в атмосфере будет переходить от тыла циклона к гребню антициклона с северо-запада.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. После полудня температура вернется в климатическое русло сентября, от +13 до +16. В ближайшую ночь в Москве станет еще холоднее – столбики минимальных термометров в столице опустятся до +3…+5, по области 0…+5, на почве местами первые заморозки отметил Тишковец

Вместе с тем похолодание усилит позиции антициклона. Со среды, 9 сентября, начнется бабье лето, которое в четверг "выстрелит" 25-градусным теплом.