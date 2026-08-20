Тишковец сделал прогноз о последней в сезоне теплой ночи в Москве и бабьем лете Тишковец спрогнозировал последнюю теплую ночь перед началом осени в Москве

Москва20 авг Вести.До конца недели в Московском регионе сохранится теплая летняя погода, после чего наступит похолодание. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Ночь с понедельника на воскресенье станет самой теплой в уходящем сезоне, отметил он.

В выходные летнее тепло сохранится: ночью в субботу это 12-15 градусов, днем — 22-25, но тоже не без дождей. В воскресенье в теплом секторе циклона ночь будет субтропической — резкое повышение температуры до 16-19 градусов. Это будет самая теплая и последняя теплая ночь в сезоне. Днем будет небольшой сброс до 21-24 градусов рассказал Тишковец

В понедельник сохранится устойчивое 20-градусное тепло, а начиная со вторника ожидается прохождение холодной фронтальной системы в тыловой части циклона.

Он потащит за собой более холодные массы воздуха, поэтому температура днем понизится до 15-20 градусов на следующей неделе, но это одновременно придаст силу скандинавскому антициклону, который с середины недели и далее выйдет на просторы Русской равнины и принесет нам молодое бабье лето с ярким солнцем, но уже с прохладными ночами до 6-11 градусов. Днем столбики термометров будут стремиться штурмовать отметку 20, но это в самом оптимальном случае. Так что впереди нас ждет еще несколько по-летнему теплых дней, и далее похолодание, которое и повлечет за собой начало молодого бабьего лета заключил он

Ранее метеоролог Екатерина Рязанова в комментарии ИС" Вести" сообщила, что Москву в ночь на пятницу накроет мощный ливень.