Москву в ночь на пятницу накроет мощный ливень Ночью на столичный регион обрушится мощный ливень

Москва20 авг Вести.Неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями и усиливающимся ветром в дневные часы сохранится в столичном регионе до конца недели. Самые интенсивные ливни ожидаются в ночь на 21 августа.

Уже вечером к западным районам области подойдет фронтальный раздел циклона с центром над северо-западом, а больше всего осадков прольется в северной половине Подмосковья рассказала ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова

При этом при переменной облачности в дневные часы солнца будет много, и оно сможет усилить прогрев воздуха. В разгар дня сегодня и в пятницу столбики московских термометров поднимутся до плюс 22–23 градусов.