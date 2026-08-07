Сильный ветер и ливни с грозами ожидаются в Москве в пятницу Заводченков предупредил москвичей о ливнях с грозами

Москва7 авг Вести.В Москве в пятницу, 7 августа, во второй половине дня ожидаются ливни с грозами. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, Москву ожидает резкая смена погоды: на смену 30-градусной жаре придут ливни, грозы и шквалистый ветер.

Так, к полудню воздух в столице еще успеет прогреться до +30 градусов, но уже после 15 часов небо покроется шапками грозовых туч и в мегаполисе зарядят ливни и грозы. Местами при прохождении кучево-дождевых облаков возможны шквалы до 15–20 м/с и более. А к исходу суток может выпасть до 19 мм влаги, так что в низинах не исключены подтопления предупредил Заводченков

Он также добавил, что остаточные явления атмосферного фронта покинут столичный регион к утру субботы. В дальнейшем, вплоть до начала следующей недели, существенных осадков в Москве не ожидается

Температурный режим будет даже немного теплее обычного - днем плюс 23 – 25 градусов, а во вторник и до плюс 27 градусов рассказал Заводченков

Ранее синоптики предупреждали о том, что лето предпримет попытку обновить свой температурный максимум в Москве в пятницу, 7 августа. По словам синоптиков, столицу ожидает до +30…+32 градусов.