МЧС: в пятницу жителей Москвы ожидают ливень с градом и сильный ветер

Синоптики пообещали ливень с градом и сильный ветер в пятницу в Москве МЧС: в пятницу жителей Москвы ожидают ливень с градом и сильный ветер

Москва9 июл Вести.Ливень, град и мощный шквалистый ветер придут в Москву в пятницу, 10 июля. Об этом предупреждает столичное управление МЧС России в MAX.

По данным ведомства, непогода продлится с 12 до 21 часа. Ее причиной станет активный циклон, который придет с юга.

В период с 3 до 21 часа 10 июля в связи с влиянием активного циклона, смещающегося с юга, в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в период с 12 до 21 часа в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с говорится в сообщении

Горожанам порекомендовали оставаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, сохранять бдительность при управлении автомобилем и присматривать за детьми.