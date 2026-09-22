Москва22 сенВести.В Москве и Московской области ожидается ухудшение погоды. Начиная со второй половины дня, в регионе будут дожди с грозой, а также сильные порывы ветра. Об этом сообщает МЧС Подмосковья.
Таков прогноз на вторую половину дня 22 сентября и на первую половину ночи с 22 на 23 сентября.
Ожидается дождь, гроза, в дневные и вечерние часы при грозе порывы ветра до 15 м/сговорится в публикации подмосковного министерства
В МЧС призывают к бдительности, осторожности и соблюдению правил безопасности. В случае необходимости – обращаться в экстренные оперативные службы по номеру 112.