В МЧС распространили неблагоприятный прогноз погоды для Московской области

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Подмосковье с полуночи В МЧС распространили неблагоприятный прогноз погоды для Московской области

Москва12 июл Вести.Главное управление МЧС России по Московской области распространило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в регионе.

Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 00.00 до 21.00 13 июля в Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах – гроза, град, порывы ветра при грозе могут достигать 13-18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности! отмечается в публикации

В чрезвычайном ведомстве граждан попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Там также напомнили единый номер вызова экстренных служб – 112.