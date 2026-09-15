В Москве потеплеет до плюс 23 градусов во второй половине недели

Гидрометцентр: комфортное бабье лето задержится в Москве до выходных В Москве потеплеет до плюс 23 градусов во второй половине недели

Москва15 сен Вести.В Москве и Подмосковье продолжается комфортное бабье лето с дневными температурами около плюс 20–23 градусов. По прогнозам Гидрометцентра России, самым теплым днем станет четверг, 17 сентября, когда воздух прогреется до плюс 23 градусов, а к выходным столбики термометров сохранятся на отметках плюс 20–21 градус.

Существенных осадков до конца недели синоптики не прогнозируют, однако предупреждают о значительном перепаде суточных температур, пишет KP.RU. Ночью в середине недели в области похолодает до плюс 1 градуса, а дневной температурный максимум держится всего два-три часа во второй половине дня.

По оценке специалистов центра "ФОБОС", температурный фон до конца сентября превысит норму на 0,5–1,5 градуса, а приход первых осенних заморозков в регионе откладывается минимум на третью декаду месяца.