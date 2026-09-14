Синоптик Тишковец: до пятницы в Москве будет солнечно и тепло

Бабье лето задержится в Москве до конца рабочей недели Синоптик Тишковец: до пятницы в Москве будет солнечно и тепло

Москва14 сен Вести.В Москве на протяжении всей рабочей недели будет преобладать сентябрьское солнце, а температура воздуха держаться на уровне около +20 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в центральных областях России погода будет значительно комфортнее, нежели в северных и южных регионах.

В Москве +18…+20, что выше нормальных климатических показателей. Сквозь облака будет проглядывать сентябрьское солнце, а дожди возможны только в пятницу отметил Тишковец

Также синоптик сообщил, что из-за климатического явления зима в Центральной России может быть аномально теплой.