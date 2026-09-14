Москва14 сенВести.В Москве на протяжении всей рабочей недели будет преобладать сентябрьское солнце, а температура воздуха держаться на уровне около +20 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в центральных областях России погода будет значительно комфортнее, нежели в северных и южных регионах.
В Москве +18…+20, что выше нормальных климатических показателей. Сквозь облака будет проглядывать сентябрьское солнце, а дожди возможны только в пятницуотметил Тишковец
Также синоптик сообщил, что из-за климатического явления зима в Центральной России может быть аномально теплой.