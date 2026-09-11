Тишковец: сентябрь в Москве будет теплее нормы на 2–3 градуса

Температура в Москве в сентябре превысит норму на 2–3 градуса Тишковец: сентябрь в Москве будет теплее нормы на 2–3 градуса

Москва11 сен Вести.Сентябрь 2026 года в Москве ожидается достаточно теплым – средняя температура воздуха на 2–3 градуса превысит климатическую норму.

Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сентябрь в этом... [году] будет достаточно теплым, как минимум на 2–3 градуса превышать климатическую норму, сохранит эти тенденции до конца текущего месяца и будет укладываться в тот тренд, что последние 30–35 лет осень в Москве стала на несколько градусов теплее заявил Тишковец

Ранее специалист сообщил, что на следующей неделе в Центральной России наступит бабье лето с температурой около 20°C, которое принесет обширный антициклон.