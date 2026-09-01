Настоящая осень придет в Москву на следующей неделе На следующей неделе в Москве начнется настоящая осень

Москва1 сен Вести.Со следующей недели в Москве начнется настоящая осень. Об этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал ИС "Вести".

Он отметил, что 1 сентября в столице будет теплая погода – температура воздуха составит +23… +26 градусов. Возможна переменная облачность, однако осадков большую часть дня не будет. Кратковременный дождь может пройти вечером, не исключено грозовое положение.

После этого начнет холодать, температура понизится до +18… +21, начнутся дожди. К выходным погода испортится еще сильнее, дожди станут холодными, а воздух будет не теплее +15 градусов.

На следующей неделе наступит настоящая осень подчеркнул Тишковец

Ранее синоптик рассказал, что жителей Иркутска в четверг, 3 сентября, ожидают экстремальные ливни.