Тишковец: в четверг жители Иркутска столкнутся с экстремальными ливнями

Экстремальные ливни обрушатся на Иркутск в четверг Тишковец: в четверг жители Иркутска столкнутся с экстремальными ливнями

Москва1 сен Вести.В четверг, 3 сентября, в Иркутске ожидаются экстремальные ливни. Об этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал ИС "Вести".

Он отметил, что 1 сентября в городе по-летнему тепло – около +30 градусов. В среду погода резко изменится – пройдет холодный фронт и принесет с собой дожди и снижение температуры до +14… +17 градусов.

В четверг на город обрушатся экстремальные ливни – до 30-35 литров дождевой воды на метр площади или 2/3 месячной нормы, на термометре всего +12 заявил Тишковец

В конце же недели произойдет небольшое потепление до положенной климатической нормы.