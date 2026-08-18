Москва18 авгВести.В среду, 19 августа, активный балканский циклон сольется со своим атлантическим собратом, что приведет к резкому усилению дождей на европейской территории России. Самые сильные ливни пройдут на северо-западе страны.
На стыке Новгородской и Ленинградской областей, а также сопредельных районов Карелии, Псковской, Тверской и Вологодской областей местами прогнозируется до 50-70 миллиметров осадков, что сопоставимо с месячной нормойрассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец
В Санкт-Петербурге в ближайшее время начнутся дожди, но сначала их интенсивность будет небольшой. Ночью ситуация изменится, и начавшийся ливень будет продолжаться до вечера среды.
Завтра в период с 9.00 до 15.00 на каждый квадратный метр петербургских мостовых выплеснется до трех полных ведер воды. Всего же за сутки в Северной столице может выпасть 55 миллиметров влагизаявил Евгений Тишковец
Таким образом, почти втрое будет превышен прежний рекорд осадков для 19 августа. При этом на улице похолодает до сентябрьских +15 градусов.
Во второй половине недели в городе ожидается переменная облачность. В дневные часы будет +17…+20 градусов.