В Санкт-Петербурге ожидается рекордный ливень за всю историю сентября Экстремальные ливни накроют Ленобласть и двинутся вглубь страны

Москва4 сен Вести.Сегодня, 4 сентября, почти вся северная половина Русской равнины по-прежнему будет укрыта полями дождевой облачности атлантического циклона. Об этом сообщает ИС "Вести".

Теперь в область этого вихря прорвалась новая фронтальная волна из Скандинавии. Поэтому ливни опять активизировались, и под ударом стихии сегодня снова окажется Ленинградская область.

Дожди в Санкт-Петербурге достигнут максимальной интенсивности ближе к полудню. По модельным оценкам, всего за 3 часа выпадет около 12 миллиметров осадков. Затем ливни ослабеют, но к исходу суток пятницы на берегах Невы выпадет 34 миллиметра -- это уровень абсолютного рекорда сентября, зафиксированного в 1912 году.

В последующие дни зона экстремальных ливней продвинется дальше вглубь Русской равнины. В выходные наиболее интенсивные дожди ожидаются в полосе от побережья Белого моря до верховий Днепра.