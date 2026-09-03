Москва3 сенВести.Сильные дожди накроют Ленинградскую область. О прогнозе на пятницу, 4 сентября, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Завтра дождевая облачность циклона накроет всю северную половину региона. В область этого вихря прорвется новая фронтальная волна из Скандинавии, поэтому осадки опять начнут усиливаться, и основной удар стихия вновь нанесет по Ленинградской областиотметил синоптик
Он также подчеркнул, что Санкт-Петербург накроют экстремальные ливни. По модельным оценкам, за сутки пятницы в Петербурге на каждый квадратный метр выльется сразу два с половиной ведра дождевой воды.
Осадки на берегах Невы прекратятся лишь в начале новой недели. И за это время в городе выпадет почти две трети сентябрьской нормы осадков.