Москва22 июн Вести.В Набережных Челнах ожидаются интенсивные ливни днем в понедельник, 22 июня. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, это может привести к подтоплениям в городе.

В Набережных Челнах дожди начнутся уже рано утром, а наиболее интенсивные ливни обрушатся на город в середине дня. На каждый квадратный метр городского тротуара за 3 часа выльется почти целое ведро воды. В такой ситуации велика вероятность подтоплений. По модельным оценкам, к исходу суток здесь выпадет около 30 мм влаги, столько обычно собирается в сумме за 2 недели рассказал Тишковец

Также, по словам синоптика, жителей Центральной России ожидает неустойчивая с локальными ливнями и грозами погода. В Москве воздух прогреется до +24 градусов в начале текущей недели.