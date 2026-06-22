Тишковец: на Русской равнине ожидаются локальные ливни и грозы Тишковец рассказал о контрастах погоды в регионах РФ

Москва22 июн Вести.В понедельник, 22 июня, ожидаются контрасты погоды в разных российских регионах. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сегодня стационарный антициклон не пропустит дальше за Урал поля фронтальной облачности атлантических циклонов. Поэтому в то время как на юге Сибири продолжит царить субтропический зной, на Русской равнине ожидаются локальные ливни и грозы, и они не дадут столбикам термометра подняться слишком высоко. Днем основная зона ненастья охватит северные и средние широты Европейской России, а на юге только над Кавказом будет клубиться небольшой массив дождевой облачности. В большинстве районов интенсивность осадков ожидается в пределах 5-7 миллиметров за сутки. Исключение составит среднее Поволжье и Юг Предуралья. Здесь местами всего за 24 часа выльется более половины июньского объема влаги. Даже в Заполярье столбики термометров сумеют дотянуться до +13…+18 отметил Тишковец

Синоптик добавил, что в южных широтах воздух в полуденные часы прогреется до +25…+30, а в средней полосе преобладающая дневная температура – +22…+27, и лишь на Средней Волге будет на 3-4 градуса прохладнее.

Тишковец также рассказал, что на Набережные Челны обрушатся интенсивные ливни днем 22 июня. Это может привести к подтоплениям в городе.