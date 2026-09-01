В Москве ожидаются ливни интенсивностью до 5 литров воды на метр Тишковец: в Москве выпадет до 5 литров воды на метр площади

Москва1 сен Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал ИС "Вести" о погоде на 1 сентября.

По его словам, во вторник в Москве было по-июльски тепло. Воздух прогрелся до +25 градусов, по статистке, так тепло в День Знаний бывает в среднем не чаще одного раза в 6-7 лет, однако вечером возможен кратковременный дождь.

В ночь на среду регион окажется под влиянием грозового фронта, прошумят ливни интенсивностью до 5 литров воды на метр площади сказал синоптик

Днем пройдет кратковременный дождь, ветер будет достигать 13 м/с, из-за проникновения полярного воздуха дневная температура понизится до +19…+22. И к выходным погода окончательно испортится: термометр покажет не выше +15. На следующей неделе станет еще холоднее.