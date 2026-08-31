Тишковец: День знаний в Москве будет по-летнему теплым

В Москве 1 сентября будет по-летнему тепло Тишковец: День знаний в Москве будет по-летнему теплым

Москва31 авг Вести.В День знаний в Москве будет стоять по-летнему теплая погода. Об этом написал в Telegram-канале ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Теплый финал лета будет подхвачен и усилен началом осени. Несмотря на новый климатический сезон, 1-го сентября, в День Знаний, погода в Москве и Центральной России будет стоять летняя! заверил синоптик

Такую погоду, по его словам, обеспечит теплый сектор североатлантического циклона. Ожидается легкая облачность, а вот осадков скорее всего не будет. Температура воздуха ночью составит от +13 до +16 градусов, утром – от +18 до +21, а днем – от +24 до +27.