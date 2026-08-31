Гидрометцентр РФ: 1 сентября в Москве будет на пару градусов теплее конца лета

В Гидрометцентре сообщили прогноз погоды на 1 сентября в Москве Гидрометцентр РФ: 1 сентября в Москве будет на пару градусов теплее конца лета

Москва31 авг Вести.В первый день осени в Москве и Подмосковье станет на пару градусов теплее - до 26 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" синоптик гидрометцентра России Максим Обухов.

В Московском регионе ожидаются кратковременные дожди.

В первый осенний день станет еще на 1-2 градуса теплее, температура воздуха достигнет отметки 24-26 градусов, при этом увеличится вероятность дождей. Они пройдут уже, скорее всего, но будут кратковременными. В отдельных районах области возможна гроза. Ветер останется юго-западным со скоростью 5-10 м/с спрогнозировал Обухов

В последующие дни после прохождения холодного атмосферного фронта, который ожидается в ночь на 2 сентября, будет похолодание.

Днем будет не выше 20 градусов в течение следующих дней, а в ночные часы столбики термометров будут показывать 7-12 градусов. При этом в ночь на 2 сентября местами возможны туманы добавил синоптик

Ранее также сообщалось, что осенью в РФ возможны аномальные осадки, которые могут привести к наводнениям.