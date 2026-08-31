Осенью в РФ возможны аномальные осадки, которые могут привести к наводнениям Эксперт Семенов: сильные дожди, провоцирующие наводнения, возможны осенью в РФ

Москва31 авг Вести.Аномально интенсивные осадки, которые могут привести к наводнениям, возможны надвигающейся осенью в России, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимира Семенова.

Для осени, что касается погодно-климатических аномалий, для России я бы выделил аномальные осадки, связанные с циклонами, которые могут приводить и приводили к наводнениям. Яркий пример - экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году отметил климатолог

Он уточнил, что атлантические и тихоокеанские циклоны принесут в западную и восточную части страны ливневые осадки.