Москва10 сен Вести.В Москву 10 сентября пришло летнее тепло, воздух в столице прогреется до +26 градусов, а по области местами до +27. Об этом ИС "Вести" рассказала метеоролог Екатерина Рязанова.

Отмечается, что рекорд по теплой погоде был установлен в 1909 году, тогда было +29,5.

В Москве уже сейчас по-летнему тепло. На главной метеостанции столицы ВДНХ воздух прогрелся до +23,7, а в центре города, на Балчуге, сейчас почти +25 … Разброс температуры по области составляет от +22,5 — на северо-западе в Волоколамске, до +24,3 — на юго-востоке в Сергиев Посаде … Будет солнечно и сухо, а воздух разогреется до +26 в Москве и до +27 по области сказала Рязанова

По ее словам, 11 сентября очередной североатлантический вихрь с холодным атмосферным фронтом и дождями собьет показания термометров до +15...+17. Основные ливни начнутся на западе Подмосковья после полуночи, утром зона дождя уже накроет столицу, а после обеда переместится на восток.

В субботу, 12 сентября, в Москве при переменной облачности осадков не ожидается, а в воскресенье и понедельник (13 и 14 сентября) возрастет вероятность кратковременных дождей. При этом в разгар дня будет +17…+19 градусов.