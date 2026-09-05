Москва5 сен Вести.В среду, 9 сентября, в Москве ожидается возвращение тепла в переделах 20 градусов. Об этом сообщила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Тепло в столицу принесет постепенный рост атмосферного давления.

В среду, после прохладной ночи с температурой 4-9 градуса в утренние часы, днем воздух уже прогреется до 16-21 градуса. Небольшие дожди возможны еще и в четверг, и в пятницу; теперь уже постепенное повышение... дневной температуры до 22 градусов по региону, и есть хорошие шансы на то, что следующие выходные у нас будут преимущественно без осадков, но ночью уже по-осеннему прохладнее