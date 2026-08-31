Москва31 авгВести.В сентябре в Московском регионе ожидается переменчивая погода — после теплой погоды 1 сентября наступит похолодание, а затем бабье лето. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
У нас [в августе] достаточно большое количество всплесков и падений температуры, перемен погоды. Я думаю, что именно этот характер унаследует и сентябрь. То есть за всплесками тепла, а 1 сентября мы ожидаем всплеск тепла, последует похолодание с усилением дождей… Затем, я думаю, что будет следующая волна тепла. И, наверное, после первого ненастья мы назовем это бабьим летомсообщил Шувалов
По прогнозам Центра ФОБОС, бабье лето в России наступит в середине сентября и продлится не более пяти суток.