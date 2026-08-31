Москва31 авг Вести.Бабье лето в России наступит в середине сентября и продлится не более 5 дней. Об этом написал в Telegram-канале ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Главная интрига сентября – это приход бабьего лета, которое начнется, как и положено – с выходом скандинавского антициклона - примерно к середине месяца и продержится не более 5 суток говорится в сообщении

После этого начнется "настоящая осень", отметил синоптик.

Ранее Тишковец сообщил, что 1 сентября погода в Москве и Центральной России будет по-летнему теплой и слегка облачной.