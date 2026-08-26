Метеоролог: не больше суток осень будет гостить у москвичей Метеоролог рассказал, когда рассеется осеннее ненастье

Москва26 авг Вести.В полной мере влияние скандинавского антициклона проявится в конце рабочей недели. Атмосферный вихрь охватит собой почти всю Русскую равнину. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, благодаря малооблачной погоде воздух начнет лучше прогреваться. Осеннее ненастье ограничится северо-восточными районами. Так, в Москве негода "погостит" не больше суток.

В среду поля дождевой облачности ограничат дневной прогрев плюс 17 - это почти на 4 градуса прохладнее обычного. Но уже с четверга тучи рассеются, и температурный режим вернется в рамки многолетних значений. После полудня в мегаполисе - до плюс 19-21 сказал Тишковец

Астрономическая осень во всем Северном полушарии наступит в день осеннего равноденствия, 23 сентября.