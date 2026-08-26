Москва26 авг Вести.Астрономическая осень во всем Северном полушарии наступит в лень осеннего равноденствия, 23 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя обсерватории университета Решетнева Сергея Веселкова.

Равноденствие является астрономической границей между сезонами. После 23 сентября в Северном полушарии световой день начнет сокращаться: Солнце будет восходить позже и заходить раньше - наступит астрономическая осень. В Южном полушарии в этот же день, наоборот, начнется астрономическая весна отметил астроном

Он также рассказал, что перед равноденствием, 22 сентября, можно будет наблюдать максимальную яркость Венеры – в этот день ее блеск достигнет -4,8, что станет максимальным показателем планеты в 2026 году.