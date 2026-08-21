Москва21 авг Вести.Высокая яркость Луны обеспечит возможность наблюдать лунное затмение 28 августа невооруженным глазом. В России явление будет видно на крайнем западе при заходе спутника Земли за горизонт. Об этом ТАСС сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Однако максимальная фаза, при которой тень Земли закроет 96% лунного диска, не будет видна в России. Как уточнил эксперт, лучшие условия для наблюдения частных фаз в РФ сложатся в Калининградской области. В центральной части страны Луна зайдет за горизонт еще до максимума, а восточнее частная фаза во многих местах не будет видна вообще.

По словам Бурмистрова, благодаря высокой яркости спутника наблюдать за ним можно будет даже при городской засветке.

Для этого не обязательно выезжать далеко за город – достаточно найти место с открытым южным или западным горизонтом (в зависимости от региона) и ясным небом. Лунное затмение полностью безопасно для глаз, поэтому специальные очки или фильтры не нужны отметил астроном

Он также добавил, что бинокль или небольшой телескоп помогут лучше разглядеть детали поверхности и оттенки затемнения.

Затмение начнется 28 августа в 04.24 и завершится в 10.02 по московскому времени. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке.

Ранее, 12 августа, произошло полное и частичное солнечное затмение. Его полная фаза прошла над Северным Ледовитым океаном, Гренландией, Исландией и Испанией, а частные фазы наблюдались в северных регионах. Кадры полного солнечного затмения из космоса снял спутник Роскосмоса "Арктика-М".