Москва12 авг Вести.Август станет самым насыщенным на астрономические события месяцем в году: ожидаются полное солнечное затмение и частичное затмение Луны, пик метеорного потока Персеиды, а также в течение всего месяца можно будет наблюдать шесть планет. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, астроном Людмила Кошман.

12 августа пройдет полное солнечное затмение, однако в России его можно будет увидеть лишь частично. Максимальная фаза покажется в Мурманске и Калининграде – диск Луны закроет диск Солнца на 80%. В Москве затмение можно будет наблюдать около восьми вечера, оно продлится не больше восьми минут.

Потом, когда Солнце скроется за горизонт ночью, с полуночи до рассвета произойдет пик метеорного потока Персеиды. В этом году очень хорошие условия, потому что Луна находится в фазе новолуния и не помешает наблюдению, поэтому ночью можно запастись разными нужными вещами: чаем, пледом, настроением хорошим и наблюдать этот звездопад сказала астроном

Она отметила, что звездопад можно будет наблюдать в течение всей недели невооруженным глазом. Лучше всего – после полуночи, и главное – найти открытый северо-восточный горизонт. Также в течение месяца россияне смогут наблюдать шесть планет Солнечной системы по одну сторону от солнца.

Они соберутся как раз перед рассветом. Яркий Сатурн, Марс можно увидеть невооруженным глазом. Уран и Нептун потребуют телескопа, а под утро над горизонтом покажутся Меркурий и Юпитер. То есть шесть планет выстроятся в одну сторону от Солнца, и их тоже можно будет наблюдать вместе с падающими метеорами добавила Кошман

28 августа пройдет частичное затмение Луны, однако в России это явление будет сложно увидеть.

Ранее Роскосмос сообщал, что совместно с метеосервисом "Яндекс Погода" проведет 12 августа прямую трансляцию частичного солнечного затмения. Площадкой для проведения астрономических наблюдений станет петербургский "Лахта Центр", являющийся самым высоким зданием в России и Европе.