Солнечное затмение 12 августа совпадет еще с двумя редкими явлениями Затмение Солнца 12 августа совпадет с парадом планет и потоком метеоритов

Москва12 авг Вести.Сразу три редких природных явления совпадут в один день 12 августа. Это затмение Солнца, которое будет видно на части территории России, пик метеорного потока Персеиды и парад планет.

Луна закроет Солнце над Таймыром около 20 часов. Полное затмение россияне не увидят, но частичное можно будет наблюдать в Пскове, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Естественный спутник Земли перекроет солнечный диск на 80%. Пик затмения ожидается в 20 часов 46 минут по московскому времени. В 2026 году пик приходится практически на новолуние, поэтому Луна не будет засвечивать небо, отмечает РБК.

Затем тень от Луны уйдет к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и Испании поясняют астрономы

В Испании уже возник дефицит темных очков, которые позволяют наблюдать солнечное затмение, а Европа готовится к потерям выработки энергии на солнечных и ветровых электростанциях. Роскосмос и "Яндекс Погода" проведут трансляцию частичного солнечного затмения.

Второе редкое событие – прохождение Земли через поток Персеид. Раз в 134 года к Солнцу подлетает комета Свифта-Туттля — прародительница Персеид. Мелкие песчинки кометы, входя в земную атмосферу на скорости в 60 километров в час, ярко сгорают, создавая в небе эффект падающих звезд.

Третье астрономическое событие на сегодня – парад планет. В одну линию не небе выстроятся сразу шесть небесных тел - Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Наблюдать их лучше всего на заходе или перед рассветом в восточной части неба. При этом Марс и Сатурн можно увидеть невооруженным глазом, а для того, чтобы увидеть Нептун и Уран, понадобится если не телескоп, то хотя бы бинокль.

Землян 28 августа будет ожидать еще одно красивое и яркое астрономическое событие - затмение полной Луны. Лучше всего этот процесс будет виден в Антарктиде, в Северной и Южной Америке. Во время затмения Луна станет красноватой.