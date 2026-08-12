Солнечное затмение 12 августа: что будет видно в Москве и регионах В каких регионах России будет видно солнечное затмение

Москва12 авг Вести.Жители северо-западной части Европейской России смогут увидеть главное астрономическое событие года, хотя для большинства наблюдателей будут доступны лишь частные фазы солнечного затмения, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Вместе с тем, по его словам, степень перекрытия солнечного диска все равно окажется весьма существенной.

В Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Пскове и Калининграде тень Луны закроет светило на 83-85%. Полное затмение будет видно только на отдаленных арктических территориях сказал Заводченков

Полная фаза затмения в России будет видна лишь на полуострове Таймыр.

Для того, чтобы увидеть полную фазу солнечного затмения с территории России, нужно оказаться на полуострове Таймыр, на берегу Прончищева. Это достаточно недоступное место в море Лаптевых, поэтому полную фазу мы вряд ли увидим на территории России. Но можно будет наблюдать частные фазы. Всего лишь 1% будет закрыт в Москве. Для того, чтобы увидеть даже этот 1%, нужно очень постараться, потому что нужно найти открытый горизонт, чтобы было видно, как садится Солнце сообщила ИС "Вести" научный сотрудник Московского планетария астроном Людмила Кошман

Солнечное затмение 12 августа совпадает еще с двумя редкими явлениями - парадом планет и потоком метеоритов.