Тишковец рассказал, когда ждать окончания летней погоды в Московском регионе Тишковец назвал даты окончания летней погоды в Московском регионе

Москва17 авг Вести.Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной, после нее начнется предосеннее похолодание. Об этом сообщил ИС "Вести" метеоролог, ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В среду в сумерках дождливо, тепло: 15-18 градусов, в светлое время суток — 19-22. В ночь на четверг — 10-13 градусов, днем фронт испортит погоду, и[ожидается] 20-23 [градуса], но тем не менее, это температурные показатели, точь-в-точь соответствующие положенной норме августа рассказал Тишковец

Самый теплый день в столице и области, по данным специалиста, будет в пятницу — ночью до 13 градусов, днем — 21-24, без осадков.

В выходные — от 20 до 25 [градусов]. В общем, скажу, что лето в последний раз, наверное, будет на этой неделе запасаться теплом впрок перед долгой осенью… Как ни крути, солнце ниже над горизонтом, и природа начнет готовиться к смене климатических сезонов резюмировал метеоролог

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам порекомендовали привиться от гриппа в начале осени.