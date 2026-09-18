Москва18 сен Вести.В выходные природа сыграет свою последнюю летнюю партию, жителей Центральной России ждет относительно теплая и комфортная для сентября погода. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что сейчас через Центральную Россию проходит холодный атмосферный фронт, который сопровождается дождями. Он сбросил температурный режим до +15 - +16 градусов.

В выходные природа сыграет свою последнюю летнюю партию. Москвичей, жителей Центральной России ждет относительно теплая и комфортная для сентября погода. В ночь на субботу метеоусловия будут определяться с северо-западной периферии антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, минимальная температура +7 - +10, но днем скользнет атмосферный фронт окклюзий, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего облаков прибавится, и местами может брызнуть слабый дождь. После обеда +16 - +19. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, но за счет западно-восточного переноса влажных воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Под утро очаги туманов с ухудшением видимости до 1 км минимум, на термометрах - от +9 до +12, ну, а днем +18 - +21 - это на шесть градусов выше сентябрьской нормы рассказал Тишковец

На следующей неделе погода начнет кардинально перестраиваться под астрономическую осень.

Напомню, она в этом году 23 сентября - день равноденствия. Ну и, соответственно, по подоконникам стекол, окон сливаясь в единый монотонный гул, забарабанят дожди, причем достаточно такие существенные. И в дневное время температура уже не превысит +16 градусов отметил метеоролог

Ранее стало известно, что в предстоящий вторник, 22 сентября, в российской столице начнется новый дождливый период.